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Yusuf Sarı'dan ısınan oyuncularımıza küfürlü tepki! ''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

22.11.2023 10:36 | Son Güncelleme:
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grup lideri olarak EURO 2024'e katılan A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.

Yusuf Sarı'dan ısınan oyuncularımıza küfürlü tepki! ''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''
Yusuf Sarı

Yusuf Sarı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Galler ile karşı karşıya geldiğimiz maçta Yusuf Sarı ile ısınan oyuncularımız arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Televizyona da yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"HADİ YUSUF HADİ!"

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Maçta korner kullanmak için kenara doğru yönelen Yusuf Sarı'ya ısınan oyuncularımız ''Haydi Yusuf haydi, daha fazla mücadele et!'' dedi. Bu sözlerden rahatsız olan Yusuf'un ağzından küfürlü bir söz çıktı ve devamında ''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum'' dedi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Yusuf Sarı'nın ısınan oyunculara verdiği tepki maçın ardından gündem oldu.

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