Yusuf Sarı'dan ısınan oyuncularımıza küfürlü tepki! ''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Galler ile karşı karşıya geldiğimiz maçta Yusuf Sarı ile ısınan oyuncularımız arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Televizyona da yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"HADİ YUSUF HADİ!"

Maçta korner kullanmak için kenara doğru yönelen Yusuf Sarı'ya ısınan oyuncularımız ''Haydi Yusuf haydi, daha fazla mücadele et!'' dedi. Bu sözlerden rahatsız olan Yusuf'un ağzından küfürlü bir söz çıktı ve devamında ''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum'' dedi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Yusuf Sarı'nın ısınan oyunculara verdiği tepki maçın ardından gündem oldu.





