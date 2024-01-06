Yusuf Sarı’dan ’sakatlık’ sitemi! ''Niye olduğunu bizimkiler bilir''

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor’da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu.

"NİYE OLDUĞUNU BİZİMKİLER BİLİR"

Fatih Terim Stadı’ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf Sarı, “Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir” ifadelerini kullandı.

Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı.

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf Sarı: "MR çekilecek ama büyük ihtimal yırtık var. Niye böyle olduğunu bilen biliyor. Bizimkiler biliyor."pic.twitter.com/aXHnUZ5ORp — Mynet Spor (@mynetspor) January 6, 2024







