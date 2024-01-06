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Yusuf Sarı’dan ’sakatlık’ sitemi! ''Niye olduğunu bizimkiler bilir''

06.01.2024 21:49 | Son Güncelleme:
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Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı, adelesinde muhtemelen yırtık olduğunu söyledi. Sarı, “Niye olduğunu da biliyoruz, MR çekildikten sonra durum belli olacak, büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir” dedi.

Yusuf Sarı

Yusuf Sarı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor’da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yusuf Sarı, maçın ardından sakatlığıyla ilgili konuştu.

"NİYE OLDUĞUNU BİZİMKİLER BİLİR"

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Fatih Terim Stadı’ndan ayrıldığı sırada basın mensuplarına konuşan Yusuf Sarı, “Niye öyle olduğunu da biliyoruz. MR çekildikten sonra belli olacak. Büyük ihtimalle yırtık var. Niye olduğunu bizimkiler bilir” ifadelerini kullandı.

Yusuf Sarı, maçın 89. dakikasında takımını atağa çıkarırken sol arka adalesindeki sakatlığından dolayı kendini yere bırakarak, oyundan çıkmıştı.


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