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Yusuf Sarı resmen Trabzonspor'da

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 19:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Marsilya forması giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor geçtiğimiz gün de Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna katmıştı.

Yusuf Sarı resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı'nın kulübümüze transferi konusunda Marsilya Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz, Yusuf Sarı ile üç yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Trabzonspor ayrıca Yusuf Sarı'ya 2019-20 sezonu için 1.300.000.-TL, 2020-21 sezonu için 1.430.000.-TL, 2021-22 sezonu içinse 1.573.000.-TL garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Yusuf Sarı

YUSUF SARI KİMDİR?
1998 yılında Fransa Martigues’te dünyaya gelen futbolcu Yusuf Sarı, Marsilya B takımında forma giyerken gösterdiği performansla dikkat çekti. Fransız devi, sağ Kanatta ve forvet hattında görev yapan ve Fransa pasaportuna sahip olan genç yıldızla devre arası profesyonel sözleşme imzaladı.

Futbol hayatına Marsilya altyapısında başlayan Yusuf, geçtiğimiz yıl Clermont'da kiralık olarak forma giydi. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 9 lig maçında oynadı.

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