SPOR

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe altyapısından Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki santrafor ile 4 yıllığına anlaşıldığı belirtildi. Yusuf Türk'ün, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelerek, resmi sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Genç futbolcunun hücum hattının her bölgesinde forma giyebildiği belirtilen açıklamada, "Milli takımımızın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Yusuf, güçlü fiziği ve yüksek hızıyla ön plana çıkmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda 12 kez gol sevinci yaşayan genç futbolcu, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Yeni transferimiz Yusuf Türk'e kulübümüze hoşgeldin diyor, armamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladıFenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı
F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladıF.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yusuf Türk Gazişehir Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'den 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Jailson transferini resmen açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini Moussa Sow açıkladı

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Tolga Ciğerci, Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı bilet fiyatları)

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Kayserispor maçı bilet fiyatları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.