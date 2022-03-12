SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Yusuf Yazıcı 90+2'de sahneye çıktı! CSKA Moskova'yı sırtladı gidiyor...

Yusuf Yazıcı 90+2'de sahneye çıktı! CSKA Moskova'yı sırtladı gidiyor...

12.03.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Premier Ligi 21. hafta mücadelesinde CSKA Moskova, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, karşılaşmanın 90+2. dakikasında müthiş bir gol attı ve takımını galibiyete taşıdı.

Yusuf Yazıcı 90+2'de sahneye çıktı! CSKA Moskova'yı sırtladı gidiyor...

Rusya Premier Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova'yı konuk etti. RZD Arena'nda oynanan müsabaka, CSKA Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

YUSUF YAZICI 90+2'DE GALİBİYETİ GETİRDİ!

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Yusuf Yazıcı ve 90+2. dakikada Mario Fernandes kaydetti. Lokomotiv'in tek sayısı ise 42. dakikada Isidor'dan geldi. CSKA Moskova'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu sonucun ardından CSKA, puanını 39'a yükseltti. Lokomotiv Moskova ise 31 puanda kaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA'dan tarihi karar! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Türk takımları da...UEFA'dan tarihi karar! Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası Türk takımları da...
Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...
Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...Barcelona-Galatasaray maçında tartışma! Kerem Aktürkoğlu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Türk futbolu bitiyor mu? Sosyal medya ayağa kalktı...

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Gündemi sarsacak belgeyi paylaştı! Neler oluyor?

Kasımpaşa, Rizespor'u rahat geçti!

Kasımpaşa, Rizespor'u rahat geçti!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Burak Elmas'tan olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Garsonların twerk anları...

Sosyal medyada gündem oldular! Garsonların twerk anları...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.