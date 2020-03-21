Yusuf Yazıcı Antalya’da form tutuyor

Fransa Ligi’nin 19’uncu haftasında Lille’in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019’da Roma’da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya’da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.
Antalya’da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.
(DHA)
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