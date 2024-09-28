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Yusuf Yazıcı bilmecesi sona erdi! Yeni takımından resmi açıklama geldi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 20:38
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Liglerin başlamasına rağmen Yusuf Yazıcı'nın hiçbir takıma imza atmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Birçok takımla görüşen fakat sıra sıra reddeden Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu.

Yusuf Yazıcı bilmecesi sona erdi! Yeni takımından resmi açıklama geldi

Transfer döneminin en çok istenen oyuncularının başında gelen Yusuf Yazıcı'ya Süper Lig'den de talipler vardı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu milli oyuncu Türkiye'de forma giymek istemediği için teklifleri reddetmişti.

OLYMPİAKOS'A İMZAYI ATTI

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Uzun süredir takımsız olan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi Yunanistan oldu.

Milli futbolcu, Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos'a imza attı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Olympiakos Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yusuf Yazı ile resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı olympiakos
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