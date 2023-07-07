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Yusuf Yazıcı cephesinden Galatasaray ve Beşiktaş iddialarına yanıt

07.07.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor’dan Lille’ye transfer olan Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, yıldız oyuncu hakkında çıkan Galatasaray ve Beşiktaş iddialarını yanıtladı. Hülle transfer söylentilerini reddeden Cebeci, "Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiye’den isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor" dedi.

Yusuf Yazıcı cephesinden Galatasaray ve Beşiktaş iddialarına yanıt

Trabzonspor’dan Fransa ekibi Lille’ye transfer olan ve sözleşmesinde Türk takımlarına transferi halinde 20 milyon Euro’luk bonservir şartı bulunan Yusuf Yazıcı’nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Yusuf’a talip olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İSTEYEN VARSA TRABZONSPOR’LA ANLAŞMALI"

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Galatasaray ve Beşiktaş’tan yıldız oyuncuya resmi bir teklif iletilmediğini belirten Cebeci, Yusuf’u isteyenlere Trabzonspor’u işaret etti. Cebeci, "Galatasaray ve Beşiktaş’tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelse bile Trabzonspor ile hem yazılı hem de gönülden bağı var. Yusuf hülle transfer işine girmez. Türkiye’den isteyen bir kulüp varsa önce Trabzonspor ile anlaşması gerekiyor. Trabzonspor’un rızasını almadan Yusuf Türkiye’den bir kulübe gitmez. İkimiz de sözleşme feshet, gel git olayına girmeyiz. İsteyen varsa Trabzonspor’la anlaşmalı" dedi.

"10 GÜNE KADAR BELLİ OLUR"

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Yusuf Yazıcı’ya Avrupa kulüplerinin ilgisinin olduğunu anlatan Cebeci, "Avrupa’da kalmayı, kariyerini burada sürdürmeyi istiyor. Onu isteyen bazı kulüpler var. Rusya ve Arabistan liginden de ilgi var, kulübüyle temastalar. Sanırım 10 güne kadar belli olur" diye konuştu.

"LİGİN KALİTESİNİN ARTIŞINA GÖRE CAZİP GELEBİLİR"

Yusuf-Yazici-Trabzonspor

Ronaldo, Brozovic, Pity Martinez gibi yıldız oyuncuların rekor ücretlerle Arap ülkelerine transferinin, futbolcunun gelecekte kariyer planlamasını değiştirebileceğine işaret eden Cebeci, "Gidenler birinci furyaydı, ikinci furya da gidecek. O liglerin kalitesi belki zamanla Avrupa’dan daha yüksek olacak. Bu tabii transferlerin kalitesine bağlı. Dünya yıldızları Arap takımlarına gidiyor, çok farklı bir izlenme olacak. Yusuf’a da Arap takımlarından olan ilgi, ligin kalitesinin artışına göre cazip gelebilir" ifadelerini kullandı. (DHA)


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