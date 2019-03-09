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Yusuf Yazıcı'dan tepkilere cevap: Benim için ilk değildi, son da olmayacak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.03.2019 20:03 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Akhisar maçında geriye düşmelerine rağmen pes etmediklerini ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Yusuf Yazıcı tribünlerin kendisine tepki göstermesiyle ilgili olarak ise "Benim için ilk değildi. Geçen yıllarda da buna benzer şeyler yaşadım, bu son da olmayacak. Bunlar çok olağan şeyler, Trabzonlu bir futbolcudan çok şeyler bekleniyor" dedi.

Yusuf Yazıcı'dan tepkilere cevap: Benim için ilk değildi, son da olmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye iyi başlayamadıklarını söyleyen Yusuf Yazıcı, "Gol pozisyonlarına girdik ama bunu gole çevirmediğimiz için pek iyi bir ilk yarı olmadı. İkinci yarıda gol yedikten sonra pes etmedik, iki tane gol peş peşe atınca mutlu olduk. Güzel bir ikinci yarı oldu, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarların bana tepki göstermesini normal karşılıyorum çünkü bir Trabzonlu, bir Trabzonsporlu olarak bu tepkileri çok olağan görüyorum. Benim için ilk değildi. Geçen yıllarda da buna benzer şeyler yaşadım, bu son da olmayacak. Bu tür tepkilere mental olarak güçlü olduğumu düşünüyorum. Bunlar çok olağan şeyler, Trabzonlu bir futbolcudan çok şeyler bekleniyor" dedi.

"HEDEFİM HER ZAMAN MİLLİ TAKIMA KATKIDA BULUNMAK"

Gelecek hafta karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iç sahada iyi futbol oynadığını belirten Yazıcı, "Zor bir maç olacak ama kazanacağımızı düşünüyorum. Sonrasında da milli takım arasına iyi gireceğimizi düşünüyorum. Benim hedefim her zaman milli takıma katkıda bulunmak. Milli takımın başarılarında pay sahibi olmak istiyorum. Şenol hoca ile birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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Yusuf Yazıcı Trabzonspor

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