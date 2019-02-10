Yusuf Yazıcı: Hakem hataları yüzünden canımız yanıyor, üzülüyoruz

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve hakem Ümit Öztürk'ü eleştirdi.

Maçı değerlendiren Yusuf, "Hocam bana nerede görev verirse, orada nasıl katkı verebilirim diye düşünerek oynuyorum. Maestro görevinde oynadığım için mutluyum. Zargo ile birlikte biraz daha defansif oynamaya çalıştık, bu bizim için iyi olmadı, 2. yarı daha iyi hücum yaptık, çok daha iyi futbol oynadık. Kaybettiğimizi için üzgünüm" dedi.

"CANIMIZ YANIYOR, ÜZÜLÜYORUZ"

Maçtaki hakem hatalarına sitem eden yetenekli oyuncu, "Galatasaray'ın ilk penaltısı penaltı değil, VAR'a bakılıyor, penaltı veriliyor. Ekuban'ın pozisyonunda VAR'a bakılıyor, penaltı verilmiyor. bahaneler arkasına sığınacak bir camia değiliz ama canımız acıyor, inanın üzülüyoruz. Penaltımız verilse, skor çok daha farklı olacaktı. Puan olarak da çok daha iyi yerde olacaktık. Sitem olsun diye söylemiyorum ama gerçekten canımız yanıyor" ifadelerini kullandı.

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