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Yusuf Yazıcı ile anlaşan Galatasaray'ı korkutan teklif İtalya'dan geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.03.2024 17:26
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Galatasaray'da Erden Timur'un prensip anlaşmasına vardığı Yusuf Yazıcı transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Gösterdiği performansla taliplerini arttıran Yusuf Yazıcı'ya başka takımlar da teklifte bulundu.

Yusuf Yazıcı ile anlaşan Galatasaray'ı korkutan teklif İtalya'dan geldi!
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyordu. Fransa'dan gelen son haberler sarı-kırmızılıların keyfini bir hayli kaçırdı.

NAPOLI DEVREDE

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Corriere dello Sport'a göre Napoli, Yusuf Yazıcı için devreye girdi. Galatasaray ile anlaşan Yusuf Yazıcı'nın Napoli'nin ilgisi nedeniyle kafası karıştı. Avrupa'nın birçok takımının da ilgilenmeye başlaması Yusuf Yazıcı'nın fikrini değiştirdi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

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Lille ile sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılacak Yusuf Yazıcı'nın bu durumu Galatasaray dahil birçok takımı iştahlandırıyor.

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