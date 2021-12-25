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Yusuf Yazıcı kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

25.12.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılı takım Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için bomba bir gelişme gündeme geldi. Buna göre Galatasaray ekibi Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı için kolları sıvadı. Peki Yusuf Yazıcı kimdir, aslen nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Yusuf Yazıcı kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Son gelişmelere göre sarı kırmızılı takım Galatasaray, Gedson Fernandes'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'yı da istiyor. Yusuf Yazıcı'nın olası bir transfer durumu için Galatasaray ile Lille'in anlaşmasının yeterli olmadığı ve Trabzonspor'un da ikna edilmesi gerektiği ifade edildi. Peki Yusuf Yazıcı kimdir, aslen nereli?

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. 24 yaşında olan ünlü futbolcu futbol kariyerine Trabzonspor alt yapısında başlangıç yapmıştır.
2015 senesinde A Takım'a yükselen isim 2015/16 sezonunda 6'sı lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asist kaydetmiştir.

Bir sonraki sezon ise, 2016/17'de Trabzonspor A Takımı'nın sürekli oyuncusu haline geldi ve 22 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol 10 asist kaydetmiştir. Yusuf Yazıcı'nın kariyeri 2017/18 sezonunda daha da parlamıştır. 35 maça çıkan ünlü oyuncu 10 gol 5 asistlik performans göstermiştir. Onu takip eden sezonda yine 34 maça çıktı ve Trabzonspor'un simge oyuncularından biri haline dönüşmüştür.

Ağustos 2019 döneminde Fransa'nın Lille takımına yüksek bonservis bedeli karşılığında transfer olmuş ve bir sene sonra aynı takıma Burak Yılmaz transfer edilmiştir. Yusuf Yazıcı Lille formasıyla 2020/21 sezonunda 42 maça çıkmış ve 14 gol 5 asistlik performans göstermiştir. Kariyerinin en yüksek skor katkısını verdiği bu sezonda Lille, Fransa şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştır.

Yusuf Yazıcı son olarak Fransa Ligue 1'de mücadele eden Lille takımında forma giymektedir.

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