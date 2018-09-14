Yusuf Yazıcı milli formasını Trabzonspor müzesine hediye etti

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yer alan açıklamada, "Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile geçtiğimiz cuma Trabzon’da oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup ilk karşılaşmasına ilk 11’de başlayan oyuncumuz Yusuf Yazıcı, müsabakada giydiği formayı müzemize hediye etti. Yazıcı, bugün Arşiv ve Müze Kurulumuzun da katılımıyla gerçekleşen buluşmada, 11 numaralı A Milli Takım formasını Şamil Ekinci Müzesi’nde sergilenmek üzere kulübümüze hediye etti. Büyük bir onur yaşadığını belirten genç futbolcumuz Yusuf Yazıcı, gelecek yıllarda daha büyük başarılarla müzede yer almak istediğini de sözlerine ekledi” ifadelerine yer verildi.
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