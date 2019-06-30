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Yusuf Yazıcı'nın menajeri konuştu: Fransa Ligi hoşuna gider

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.06.2019 23:19 | Son Güncelleme

İsmi Fransız ekipleriyle anılan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Trabzonsporlu yıldız için "Hız ve tekniğin olduğu ligleri seviyor. Fransa Ligi'ni de seveceğini düşünüyorum" dedi.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri konuştu: Fransa Ligi hoşuna gider

Trabzonspor'un yıldız ismi Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Fransa'da Leero Sport News kanalına röportaj verdi ve transfer için mesaj gönderdi.

Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un önemini anlatan Adem Cebeci, ''Yusuf, Trabzonspor'un sembol isimlerinden biri oldu. Aynı zamanda Trabzon, onun doğduğu şehir. Bu formayı giydiği zaman ne kadar mutlu olduğunu anlatacak kelime bulamıyorum. Ancak aynı zamanda kendi şehrini Avrupa'da da temsil etmek istiyor. Trabzonspor, ligin en iyi takımlarından birisi. İstanbul'daki büyük takımlarla rekabet etmesiyle tanınıyor. Türk futbol tarihinde ağırlığı olan bir takımdır'' diye konuştu.

''YUSUF'UN BAZI HAYALLERİ VAR''
Fransa Ligi'nden Bordeaux ve Lille takımlarının ilgilendiği Milli futbolcunun geleceği hakkında da konuşan Cebeci, ''Yusuf'un tabii hayalleri var. O da bu hedeflerini gerçekleştirmek için her şeyini vererek çalışıyor. Hız ve tekniğin olduğu ligleri seviyor. Fransa Ligi'ni de seveceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı Trabzonspor

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