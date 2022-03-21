SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Yusuf Yazıcı: Portekiz’e odaklandık

Yusuf Yazıcı: Portekiz’e odaklandık

21.03.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım’ın CSKA Moskova’da forma giyen yıldızı Yusuf Yazıcı, Portekiz’deki ilk antrenman öncesinde konuştu. Portekiz’e odaklandıklarını ve galip gelmek istediklerini söyleyen Yusuf, Dünya Kupası’na kalarak Türk milletini sevindirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Yusuf Yazıcı: Portekiz’e odaklandık

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bugün Portekiz’de ilk antrenmanını yaparken, CSKA Moskova forması giyen yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takıma odaklanmak gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Yazıcı, “Artık CSKA Moskova’yı konuşmayalım, odaklanacağımız tek konu Portekiz. Takımdaki bütün oyuncular çok formda. Umarım kalitemizi de bu potansiyelimizi de sahaya yansıtırız" dedi. Portekiz’in özel oyunculara sahip olduğunu da söyleyen başarılı oyuncu, "Portekiz ekol bir milli takım. Onlara saygımız çok fazla ama biz de Türkiye’yiz ve elimizden geleni en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Kendi potansiyelimizi sahaya yansıtırsak gerisi kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"HALKIMIZI SEVİNDİRMEK İSTİYORUZ"

Kağıt üzerinde favori göründüğün zaman bunun ters tepebildiğini ve Portekiz’in baskı altında kalabileceğini de söyleyen Yusuf Yazıcı, "Bazen böyle kağıt üzerinde güçlü olduğun zaman, bazı maçlarda tökezleyebiliyorsun" dedi. Dünya Kupası’na odaklandıklarını da söyleyen Yusuf, “Dünya Kupası’na katılmaya ihtiyacımız var. Avrupa Şampiyonası’nda istediğimizi yapamadık. Kötü bir turnuva geçti bizim için ve halkımızı üzdük. Umarım en iyi şekilde oynarız ve milletimizi sevindiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Portekiz'e karşı savunursanız, kazanamazsınız''''Portekiz'e karşı savunursanız, kazanamazsınız''
Biri Enes Ünal'ı durdursun!Biri Enes Ünal'ı durdursun!
Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Süper Lig'de şoke eden istifa!

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...

Rıdvan Dilmen'in sözlerine tepkiler çığ gibi!

Rıdvan Dilmen'in sözlerine tepkiler çığ gibi!

Süper Lig'de yılın skandalı! 4-1 yenildikleri maçın ardından...

Süper Lig'de yılın skandalı! 4-1 yenildikleri maçın ardından...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Harry Potter söylentilerine cevap verdi! Seri devam edecek mi?

Harry Potter söylentilerine cevap verdi! Seri devam edecek mi?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Gizli kamera yerleştirdi! Eşinin cinsel organını kesti

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.