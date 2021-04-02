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Yusuf Yazıcı: Uğurcan Çakır'a ben tüyo verdim

02.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Yusuf Yazıcı, milli aranın ardından Fransa'ya dönerken açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı: Uğurcan Çakır'a ben tüyo verdim

Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi başladıklarını ve sonunun da iyi olacağını söyleyen Yusuf, "Aslında çok güzel başladık. İlk maç, 2'nci maç, takım olarak çok iyi mücadele ettik, skorlar da çok güzel oldu bizim adımıza. Son maç bizi biraz üzdü o da nazarlık olsun. Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Beraberlik hem bizi hem de ülkemizi üzdü. Ama gerçekten iyi gidiyoruz" dedi.

EURO 2020 HERKESİN HAYALİ

Geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na tam hazır olamayacağını ve şampiyonanın bu yıla ertelenmesine esprili bir yaklaşımda bulunan Yusuf Yazıcı, "Avrupa Şampiyonası, beni bekledi aslında. Bizim için çok güzel olacak. Her futbolcunun, her gencin hayali hem milli takım forması giymek hem de böyle büyük turnuvalarda boy göstermek. Çok mutluyuz ve dört gözle bekliyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum. Zor olacak ama güzel olacak" ifadelerini kullandı.

DEPAY PENALTIDA KALECİYİ BEKLER

Hollanda maçında kaleci Uğurcan Çakır'a "Sonuna kadar bekle kanka" diye seslenme anını da anlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Ben çapraz bağ ameliyatı olunca Memphis Depay ile İtalya'da üç ay birlikte kalmıştım. Onu çok yakından tanıyorum. Fransa'dan da onu iyi tanıyorum. Nasıl bir penaltı kullanacağını açıkçası biliyordum. Ondan Uğurcan'a beklemesi gerektiğini söyledim çünkü Memphis kaleciyi bekleyerek penaltı atıyor. Maçın içerisinde ters bir asist yaptım aslında" açıklamasında bulundu.

(AKŞAM)

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Fransa Uğurcan Çakır
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