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Yuto Nagatomo Beşiktaş'a transfer oluyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2020 18:11 | Son Güncelleme

Siyah beyazlı takımın transfer çalışmaları devam ediyor. Sözleşmesi biten Caner Erkin yerine Beşiktaş, Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı.

Yuto Nagatomo Beşiktaş'a transfer oluyor!

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo'nun Beşiktaş'a yakın olduğu bildirildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin Euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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