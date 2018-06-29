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Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo'nun bonservisini aldığı iddia edildi.

Yuto Nagatomo Galatasaray'da (Yuto Nagatomo kimdir?)

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Galatasaray'ın Inter'den Yuto Nagatomo transferini 3 milyon euro karşılığında bitirdiğini yazdı. Habere göre Galatasaray, transferi bugün açıklayacak.

Geçen sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Nagatomo, Galatasaray'da 16 maçta forma giymiş ve 3 asist yapmıştı.

YUTO NAGATOMO KİMDİR?
Yuto Nagatomo; 12 Eylül 1986 yılında Japonya'nın Saijo kasabasında dünyaya geldi. 1.70 boyundaki başarılı sol bekin Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2019 yılında sona erecek. Nagatomo futbol hayatına Higashi'de başladı. Daha sonra Meiji Uni, FC Tokya formaları giydi. Yuto Nagatomo'nun Avrupa futboluyla tanışması Cesena'ya transferiyle oldu. 2011 yılından beri Inter'de forma giyen Nagatamo; Türkiye'de ara transfer döneminin sona ereceği gün Galatasaray'a transfer oldu.

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Yuto Nagatomo Galatasaray inter

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