Yuto Nagatomo için Fenerbahçe devreye girdi!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, dün Milano'da Galatasaraylı yetkililer İtalyan kulübünden temsilcilerle Nagatomo'yu görüşmek üzere bir araya geldi. Taraflarların masaya yatırdıkları bonservis bedelinin ise 3 milyon euro olduğu öğrenildi.

Öte yandan, La Gazzetta dello Sport başta olmak üzere bazı İtalyan gazete ve siteleri Fenerbahçe'nin Nagatomo için devreye girdiğini öne sürdü. İddialara göre sarı lacivertli ekip, Galatasaray'ın Nagatomo için Inter'e teklifini bekliyor.

Teklif sonrası harekete geçeceği öğrenilen Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha yüksek teklifle Inter'i ikna etmeyi planladığı da haberlerde yer alan diğer bir bilgi.

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