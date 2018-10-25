SPOR

Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi kondu

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor maçında sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bir kötü haber de Yuto Nagatomo'dan geldi.

Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi kondu

Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Japon futbolcusu Yuto Nagatomo'ya akciğer sönmesi teşhisi konulduğunu belirtti.

İşte resmi açıklama:

"Schalke 04 maçı sırasında göğsüne gelen top sonrası, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yuto Nagatomo’nun saha kenarında yapılan ilk muayenesinde sağlık heyetimizin riskli bir durumu fark etmesinin ardından oyuncumuz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sponsor hastanemize sevk edilmiştir.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmede oyuncumuza aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi konmuş olup, duruma müdahale edilerek oyuncumuzun akciğerine tüp uygulanmıştır.

Durumu iyi olan ve birkaç gün hastanede takipleri devam edecek oyuncumuzla ilgili ileri bir tedavi gerekip gerekmeyeceği yapılacak değerlendirme sonrası netleşecektir."

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray Yuto Nagatomo schalke

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