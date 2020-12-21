Yuvala tarifi nedir? Yuvala nasıl yapılır? İşte MasterChef yuvalama yemeği tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye’de çeyrek finalistlerin belli olacağı eleme oyununda yarışmacılardan Somer Şef'in özel tarifiyle imza tabağı yuvalama yapmaları istendi. Gaziantep yöresine ait bu nefis yemeğin Somer Şef'in özel tarifi ile hazırlanmış tabağının aynısı yapmak için yarışmacılar kolları sıvadı. Peki yuvalama nedir? Yuvalama nasıl yapılır? İşte yuvalama tarifi. YUVALAMA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 3 kişilik Yuvarlama için 1 su bardağı pirinç(Tercihen sarı çeltik veya Karacadağ pirinci) 130 gr çiğköftelik kıyma(sıfır sinir ve sıfır yağsız) Yarım çay kaşığı Toz Karabiber Tuz Sos için 250 gr kuşbaşı doğranmış az yağlı yemeklik et(koyun) Yarım su bardağı haşlanmış nohut 2 su bardağı süzme yoğurt 1 ad küçük yumurta(Large bir yumurta fazla olacağından) 1 tatlı kaşığı un(tercihen) 1 yemek kaşığı kuru nane 1 yemek kaşığı sadeyağ veya zeytinyağı 2 yemek kaşığı sadeyağ veya 2 yemek kaşığı tereyağı Tuz Iza bulgur pilavı nasıl yapılır? Iza bulgur pilavı tarifi nedir? İşte MasterChef ıza bulgur pilavı tarifi ve malzemeleri YUVALAMA YEMEĞİ YAPILIŞI Yemeklik doğranmış kuşbaşı et bir tencerede 4-5 bardak su ilavesiyle kaynatılır. Kaynayan etin kefi alınır. Et piştiği zaman içine daha önceden pişmiş olan nohut ilave edilir.

1 gün önceden 1 su bardağı pirinç yıkanır, suyu süzgeçte süzülürken kendi halinde kurumaya bırakılır. Ertesi gün, kurutulmuş pirinç çekilerek un haline getirilir.(Sıfır dediğimiz şekilde olmasına gerek yok biraz dişe gelmesi tercih edilir.) Çiğköftelik kıyma ve bu çektiğimiz pirinç, yarım çay kaşığı karabiber ve yeterince tuz ilave edilerek elde yoğurulur. Yoğururken kesinlikle su verilerek yoğurulmaz. İlk yoğurma işleminde sert olacaktır ama yoğurdumda sakızlaşacaktır. Pürüzsüz bir köfte elde edilene kadar yani sakızlanana kadar yoğurulduktan sonra köfteden, nohuttan daha küçük parçalar koparılarak, el ayası içinde yuvarlak bilyeler şeklinde yuvarlanır. Yuvarlanan köftelerin muntazam olması için avuç içi işaret parmağı ile arada sırada zeytinyağı ile yağlanır. Yuvarlanan köfte, süzek içinde buharda (steaming ) 5 dk pişirilir. Tencerede pişen etin üzerine veya başka bir tencerenin içine 3 bardak su ilave edilerek, kaynadıktan sonra süzek yerleştirilir ve üzerine tencerenin kapağı kapatılarak buharda 5 dk pişmesi sağlanır. Pişen köfteler geniş bir tepsiye dökülerek soğutulur.