Yüz binden fazla kişi katıldı! Sardalyalar Roma sokaklarına indi!

Başkentin tarihi San Giovanni Meydanı'ndaki mitingde protestocular, faşizme ve ırkçılığa karşı kullanılan sardalya şeklinde pankart ve dövizler taşıdı.

Mitingde konuşan Sardalyaların kurucularından olan ve aynı zamanda sözcülüğünü yapan Mattia Santori, hareketin Bolonya'da, popülizmin kazanmaması için bir ay önce bu kentte doğduğunu, etkinliklerinin İtalya'yı aşıp, dünyanın dört bir yanına yayıldığını söyledi.

Santori, "Bizim meydanlarımızın diğerlerinden farkı; herkese açık ve kendiliğinden gelişmesi. Kimse bizi bunu yapmamız için zorlamadı. Biz, bunu kendimiz yapıyoruz. Biz bunu yaparak, sosyal medyada 1 milyon beğeniden daha değerli olan aklımızın olduğunu gösteriyoruz." dedi.

Sardalyalar olarak siyasetin yerini almak istemediklerini belirten Santori, isim vermeden Salvini başta olmak üzere siyasilere yönelik 6 öneriyi şöyle sıraladı:

"(Kasım 2018 ve geçen ağustosta iki paket halinde meclisten geçen güvenlik yasası) Güvenlik yasası kaldırılsın, seçilmiş bir kişi, parlamentoda siyaset yapsın, sık sık seçim kampanyası yapmasın, her kim ki bakanlık yapıyorsa kurumsal iletişim kanallarını kullansın, siyaset, sosyal medyadaki kaynakların kullanımında şeffaf olsun, basın, gerçeklere sadık şekilde mesajlarını iletsin ve siyasette şiddetin hiçbir tonu olmasın."