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Yüz binden fazla kişi katıldı! Sardalyalar Roma sokaklarına indi!

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil inisiyatif "Sardalyalar", başkent Roma'da büyük miting düzenledi.

Başkentin tarihi San Giovanni Meydanı'ndaki mitingde protestocular, faşizme ve ırkçılığa karşı kullanılan sardalya şeklinde pankart ve dövizler taşıdı.

Mitingde konuşan Sardalyaların kurucularından olan ve aynı zamanda sözcülüğünü yapan Mattia Santori, hareketin Bolonya'da, popülizmin kazanmaması için bir ay önce bu kentte doğduğunu, etkinliklerinin İtalya'yı aşıp, dünyanın dört bir yanına yayıldığını söyledi.

Santori, "Bizim meydanlarımızın diğerlerinden farkı; herkese açık ve kendiliğinden gelişmesi. Kimse bizi bunu yapmamız için zorlamadı. Biz, bunu kendimiz yapıyoruz. Biz bunu yaparak, sosyal medyada 1 milyon beğeniden daha değerli olan aklımızın olduğunu gösteriyoruz." dedi.

Sardalyalar olarak siyasetin yerini almak istemediklerini belirten Santori, isim vermeden Salvini başta olmak üzere siyasilere yönelik 6 öneriyi şöyle sıraladı:

"(Kasım 2018 ve geçen ağustosta iki paket halinde meclisten geçen güvenlik yasası) Güvenlik yasası kaldırılsın, seçilmiş bir kişi, parlamentoda siyaset yapsın, sık sık seçim kampanyası yapmasın, her kim ki bakanlık yapıyorsa kurumsal iletişim kanallarını kullansın, siyaset, sosyal medyadaki kaynakların kullanımında şeffaf olsun, basın, gerçeklere sadık şekilde mesajlarını iletsin ve siyasette şiddetin hiçbir tonu olmasın."

Sardalyaların Roma mitingine, merkez soldaki iktidar partileri, Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti ve Italia Viva Partisinin lideri Matteo Renzi de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

Organizatörlere göre mitinge 100 binden fazla kişi katıldı.

SARDALYALAR HAREKETİ

Ülkede oyları son dönemde yükselişte olan aşırı sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini ile söylemlerine tepki olarak gelişen Sardalyalar hareketi, kasım ortasında Bolonya kentinde Salvini'nin yaptığı mitinge tepki olarak 30'lu yaşlarındaki 4 kişinin çağrısıyla ortaya çıkmıştı.

Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa'nın girişimiyle oluşan hareket, o günkü mitinglerine Salvini'nin toplantısına katılan 5 bin kişiden daha kalabalık olduklarını göstermek için 6 bin kişiye toplanma çağrısı yapmıştı. Ancak bu sayının çok üstünde kişinin mitinglerine katılması, Salvini'ye karşı ülkede bir dip dalganın ortaya çıktığı yorumlarına neden olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
italya Matteo Salvini Sardalyalar

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