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Yüz şekline göre saç ekimi

26.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Yüz şekline göre saç ekimi

Saç ekimi işleminin cerrahi bir işlem olduğunu ve kişiye özel uygulanması gerektiğini belirten Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, tıpkı estetik işlemlerde olduğu gibi saç ekiminde de kişiye özel planlama yapılmalı ve kişiye en uygun şekilde saç ekimi yapılmalıdır.Yuvarlak ve oval yüzlü bireylerin saçının her tarafının uzun olması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, “ Yani yuvarlak yüzde kakül vb.

Saç ekimi işleminin cerrahi bir işlem olduğunu ve kişiye özel uygulanması gerektiğini belirten Özel Demiderm Polikliniği Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, tıpkı estetik işlemlerde olduğu gibi saç ekiminde de kişiye özel planlama yapılmalı ve kişiye en uygun şekilde saç ekimi yapılmalıdır.
Yuvarlak ve oval yüzlü bireylerin saçının her tarafının uzun olması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, “ Yani yuvarlak yüzde kakül vb. olmaması gerekir. Yüzünüz oval veya yuvarlak olduğu için, onu biraz daha uzun göstermeniz sizi daha şık göstermiş olacaktır. Uzak durmanız gereken saç modeli de arkadan toplanmış saçlardır” dedi.

Her yüz özeldir
“Her yüz özeldir” diyen Yasemin Gülgör, “Yüz şekliniz düz ise tercih etmeniz gereken model, yüzünüzü ön plana çıkarmak için saçları arkadan at kuyruğu şeklinde toplamak olacaktır. Bu modelde eğer kulaklarınız büyükse veya kulaklarınızı sevmiyorsanız, at kuyruğu yaparken saçınızı kulak üstünden geçirebilirsiniz. Eğer yüzünüz çok ince ve uzun ise at kuyruğu yaparken önlerden biraz saçı salmanız daha şık bir görüntü yakalamanıza neden olacaktır. Bu tip yüz modellerine neredeyse bütün saç modelleri uyumlu olmaktadır. Fakat kısa saç modelini önermiyoruz. Küçük bir yüzünüz varsa eğer, seçmeniz gereken model hafif kabarık saç modelleri olmalıdır. Dalgalı veya kabartılmış saç modelleri olabilir. Bu şekilde yüzünüz ufak olduğu için biraz daha toplu gösterebilmektedir. Tercih etmeniz gereken saç modeli ise düz, yani fönlü saç modelleri olmalıdır. Zaten yüz hattınız küçük olduğu için düz saç modeli de yüzünüze yapışacağından, şık olmayan bir görüntü oluşacaktır. Eğer gözleriniz güzelse veya gözlerinizi güzel buluyorsanız ve onları ön planda tutmak istiyorsanız yapmanız gereken model kaküllü saç modeli olmalıdır” diye konuştu.

Saç ekimi cerrahi işlemdir
Saç ekiminin alanında uzman, ehil ellerde, tecrübeli ekip ve doktorla doğru bir şekilde uygulandığı takdirde bir seansta istenilen greft miktarına 6-9 saat aralığında ulaşılabildiğini belirten Yasemin Gülgör, “ Bunda da ekim işlemini yapacak olan doktorun deneyimi, yeteneği ve el becerisi çok önemlidir. Saç ekimi cerrahi bir işlemdir. Mutlaka ameliyathane ortamında, doktor gözetiminde, steril koşullarda, tecrübeli bir ekiple yapılmalıdır. Saç ekimi yaklaşık 8-10 saat kadar süren bir işlem olduğu için hastanın da bu süre boyunca rahat etmesi gereken ortam hazırlanmalıdır. Günümüzde merdiven altı yerlerde saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden hastalar saç ekimi yaptırmadan önce sağlık kuruluşunun referanslarını, ekibini, ve ameliyathanelerinin olup olmadığını iyi araştırmalıdırlar” dedi.

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