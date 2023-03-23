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Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları ve konusu

23.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yüz Yıllık Mucize dizisi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yeni dizi bu akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Yüz Yıllık Mucize oyuncuları arasında yer alan Birkan Sokullu Ali Tahir’e, Ebru Şahin ise Harika karakterine hayat verecek. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları ve konusu

Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları ve konusu araştırılan konulardan biri oldu. Yeni dizi Yüz Yıllık Mucize Star TV ekranlarında yayınlanacak. OGM Pictures yapımı dizinin yönetmen koltuğunda ödüllü kadın yönetmen Hilal Saral oturuyor. Dizide günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşacak. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacak.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ OYUNCULARI

Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra bulunuyor.

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YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

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Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir.

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Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.

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