YÜZ YILLIK MUCİZE FİNAL bölümü izle! Star Tv Yüz Yıllık Mucize dizisi finalde ne olacak, nasıl bitiyor? İşte 13. bölüm fragmanı!

Yüz Yıllık Mucize dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizi 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir'in hikayesini konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize dizisi 13. bölümü ile final yaparak yayın hayatına son verecek. 15 Haziran Perşembe akşamı Yüz Yıllık Mucize final bölümünü izlemek isteyen seyirciler araştırmalarına hız kazandırdı. İşte Yüz Yıllık Mucize 13. bölüm fragmanı!

YÜZ YILLIK MUCİZE FİNAL BÖLÜMÜ İZLE!

Yüz Yıllık Mucize dizisinin final bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star Tv'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

YÜZ YILLIK MUCİZE 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erken bitirme kararı alan Yüz Yıllık Mucize dizisi 13. bölümüyle final oluyor.

Çıkan arbedede vurulan Kemal olurken; Süreyya da Harika da perişan olurlar.

Herkes hastanede Kemal’in iyileşmesini beklemektedir. Süreyya ise Müzeyyen’in de yardımıyla kendi muhasebesini yapar ve hatalarını kabul eder.

Harika, hastanede olanlardan sonra “Yüz Yıllık Mucize”yi kaleme alır.

Turgut, Aysel’e evlenme teklif eder. Herkes için esas sürpriz ise 4 sene sonra gelir.



