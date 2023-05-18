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Yüz Yıllık Mucize hangi gün, bugün var mı? Birkan Sokulu ve Ebru Şahin'li Yüz Yıllık Mucize bitiyor mu? Star Tv yayın akışı

18.05.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize dizisi ile ilgili gelişmeler dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Star TV'de yayınlanan dizinin hangi gün ekrana geldiği de ayrıca merak edildi. Kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor ve Necip Memili gibi isimleri bulunduran sevilen yapımın final yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. Peki, Yüz Yıllık Mucize hangi gün, bugün var mı? Birkan Sokulu ve Ebru Şahin'li Yüz Yıllık Mucize bitiyor mu? İşte 18 Mayıs Star Tv yayın akışı...

Yüz Yıllık Mucize hangi gün, bugün var mı? Birkan Sokulu ve Ebru Şahin'li Yüz Yıllık Mucize bitiyor mu? Star Tv yayın akışı

Star TV'nin beğenilen dizisi Yüz Yıllık Mucize, farklı konusu ile oldukça dikkat çekmişti. Birkan Sokullu'nun hiç yaşlanmayan bir adamı canlandırdığı dizi ile ilgili kanaldan bir son dakika açıklaması geldi. İşte Hilal Saral'ın yönettiği Nuran Evren Şit'in de kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize son bölüm detayları...

YÜZ YILLIK MUCİZE HANGİ GÜN, BUGÜN VAR MI?

Yüz Yıllık Mucize dizisi, her hafta perşembe akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor. Star TV'de yayınlanan dizi, saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

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BİRKAN SOKULU VE EBRU ŞAHİN'Lİ YÜZ YILLIK MUCİZE BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yüz Yıllık Mucize sizisinin akıbeti belli oldu. Bu akşam 9. bölümü yayınlanacak olan dizi, yeni bir gelişme olmazsa 15 Haziran'da ekrana gelecek 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Geçtiğimiz haftanın reyting sonuçlarında total puan türünde Yüz Yıllık Mucize ilk on içerisine giremedi. AB puan türünde ise sekizinci sırada yer aldı.

18 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam (Tekrar)

20:00 Yüz Yıllık Mucize (Yeni Bölüm)

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