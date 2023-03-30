Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Yüz Yıllık Mucize dizisi konusu ve oyuncuları

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Senaryosunu Nuran Evren Şit 'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral'ın oturduğu dizi perşembe akşamları yayınlanıyor. Yüz Yıllık Mucize oyuncuları arasında yer alan Birkan Sokullu Ali Tahir’e, Ebru Şahin Harika'ya, Zerrin Tekindor, Süreyya karakterinin şimdiki zamanki haline, Cemre Gümeli ise Süreyya'nın gençliğine hayat veriyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ OYUNCULARI

Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları arasında Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra bulunuyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi’nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir’in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir’in -son ismiyle Kemal’in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika’nın hiç ummadığı anda yolu Kemal’le kesişir.

Harika’nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal’in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.

