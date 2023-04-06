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Yüz Yıllık Mucize ne zaman, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize hangi kanalda? 2. Bölüm özeti

06.04.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz Yıllık Mucize ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrolde olduğu dizi bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek. Yüz yıllık bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize hangi kanalda? İşte 2. Bölüm özeti...

Yüz Yıllık Mucize ne zaman, bu akşam var mı? Yüz Yıllık Mucize hangi kanalda? 2. Bölüm özeti

Yüz Yıllık Mucize dizisinde yeni bölüm için geri sayım devam ederken, yayınlanan fragmanla heyecan iyice arttı. Senaryosunu Nuran Evren Şit'in yazdığı dizinin saati ve hangi kanalda yayınlandığı araştırılıyor. Sezonun en iddialı dizilerinden olan Yüz Yıllık Mucize ilginç konusuyla izleyicilerin yakından takip ettiği bir yapım oldu. İşte Yüz Yıllık Mucize'nin zamanı ve hangi kanalda yayınlandığına dair bilgiler....

YÜZ YILLIK MUCİZE NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Yüz Yıllık Mucize dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizi saat 20.00'de başlayacak.

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Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Hümeyra ve Necip Memili gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi, her hafta perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE HANGİ KANALDA?

Yüz Yıllık Mucize her hafta Star TV'de ekrana geliyor. Dizi bu akşam 3. bölümü ile ekrana gelecek.

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YÜZ YILLIK MUCİZE 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yüz Yıllık Mucize 2. bölümde Kemal'den dinlediği hikayenin devamını öğrenmek için sabırsızlanan Harika, kendini onunla bir balıkçıda bulur. Ayrıca da Süreyya havaalanında Eşref'i gördüğünü zannederek Kemal'in peşinden koşar ancak yetişemez ve gördüğünü hayal zanneder. Harika, eve döndüğünde kendisi için getirdiği gelinliklerle bekleyen Pervin'i bulur.

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Harika'nın aklı düğününden çok romanındadır ama Cem'i de üzmek istemez. Kemal'den dinlediği hikayenin devamını öğrenmek için sabırsızlanan Harika, kendini onunla bir balıkçıda bulur. Cem, Harika'yı Kemal'den kıskanmaktadır ve ona Kemal'i görmemesi yönünde baskı yapar. Harika ise Kemal'den etkilenip ona beklenmedik bir adım atar. Turgut; Kemal'in peşinde birileri olduğundan şüphelenir. Kemal, sırlarıyla dolu sandığını bıraktığı yerden almak için Süreyya ve Harika'nın yaşadığı konağa gittiğinde Müzeyyen onu görür.


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