Yüz Yıllık Mucize'nin senaryosu çalıntı mı? Meğer Özcan Deniz seneler önce paylaşmış...

Müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Özcan Deniz son dönemde hem özel hayatı hemde yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiriyor.

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryonun çalındığını iddia etti.

MEĞER SENELER ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Kaleme aldığı senaryodan birkaç replik paylaşan Deniz'in paylaşımındaki son kısım ise dikkat çekti. "Belli ki adam çok uzun zamandır hayatta..."

'Bin Yıllık Aşk' adlı senaryosunun çalındığını söyleyen ünlü isim Instagram hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı.

''10 yıldır üstünde çalıştığım bu epik aşk hikayemin ilk paylaşımını 2 sene evvel buradan yapmıştım. Ve hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki... Bir tv kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik... Neyse hayırlı olsun.''

YÜZ YILLIK MUCİZE'NİN SENARYOSU ÇALINTI MI?

Özcan Deniz'in bu paylaşımlarından senaryosunun çalındığını iddia ettiği yapımın, geçtiğimiz gün yayın hayatına merhaba diyen başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisi olduğu konuşuldu.

Yüz Yıllık Mucize dizisinde ise, 1893 yılında Selanik'te dünyaya gelen Ali Tahir, 1921'de Sakarya'da şehit düşüyor. Tam defnedileceği sırada gözlerini açan Ali Tahir şimdi 130 yaşında ve hiç yaşlanmaz.

