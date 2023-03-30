Yüz Yıllık Mucize'nin yıldızı Necip Memili'nin eşini görenler aynı şeyi söyledi! 'Nasıl zarif nasıl güzel'

Bir dönemin efsane dizisi Çukur'da hayat verdiği Cumali Koçovalı karakteriyle hafızalara kazınan Necip Memili şimdilerde Star Tv'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'de izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizide Turgut karakterine hayat veren Necip Memili başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu 2020 yılında sanat yönetmeni ve editör Didem Dayıcıoğlu ile evlendi. Memili'nin eşini güzelliği ile adeta bakana bir daha baktırıyor.

Didem Dayıcıoğlu; Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamladı.

Mezun olduktan sonra dizi ve filmlerde sanat yönetmeni asistanlığı yaptı.

Dayıcıoğlu, dijital yayıncılıkla başlayan editörlük kariyerine Vogue ekibinde devam etti.

2013 yılında Vogue Türkiye'de mücevher ve saat editörlüğü yaptı.

2020 yılında evlenen Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu'nun 'Asya' isminde bir kız çocukları var.





