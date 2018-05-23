Yüzdeki akneleri yok eden en doğal tedavi

Yumuşak, ışıl ışıl ve temiz bir cilde sahip olmak hepimizin hayali şüphesiz. Yanlış beslenme, cildin akne ve sivilceye yatkın oluşu ne yazık ki bu isteğimizi gölgede bırakabiliyor.

Birçok tedavi yöntemini denemiş ancak sonuç alamamışsanız biz de size doğal tedavi yöntemlerini öneriyoruz. Normal ya da kuru bir cilde sahipseniz ve ilgili bölgede lekeler kaldıysa bunun için uygulayacağınız bir tarif var.

Öncesinde uyarımızı yapalım: Tarifi uygulamadan muhakkak uzmana danışıp, tarifin cilt tipinize uygun olup olmadığını danışın...

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı organik hindistan cevizi yağı

2 yemek kaşığı doğal aloe vera jeli

1 yemek kaşığı patates suyu

Nasıl hazırlanır?

Yapmanız gereken bu malzemeleri robotta karıştırmak.

Elde ettiğiniz homojen karışımı temiz cildinize eşit miktarda sürün.

Sürdükten sonra yüzünüze 3 4 dakika boyunca masaj yapın ardından kurumasını bekleyin.

Maske kuruduktan sonra ılık suyla durulayın. Yıkadıktan sonra yüzünüzü nemlendirin.

Haftada 2 kez uygulayın.