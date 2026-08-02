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Yüzen sınır: Denize bariyer kurdular! Sebebi sizi şaşırtabilir

İspanya, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya düzensiz göçü önlemek amacıyla denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu.

Yüzen sınır: Denize bariyer kurdular! Sebebi sizi şaşırtabilir

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyerin kurulumu tamamlandı. İspanyol basını, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Ceuta’nın Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, kurulumuna dün sabah başlanan 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerinin tamamlandığını duyurdu.

Yüzen sınır: Denize bariyer kurdular! Sebebi sizi şaşırtabilir 1

GEÇİŞLERİ BÖYLE ÖNLEYECEKLER

Bariyer yardımıyla düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği kaydedilerek, bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya deniz bariyer sınır
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