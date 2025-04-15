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Yüzlerini ekşittiler, burunlarını kapatıp denediler... Verdikleri tepki sosyal medyada olay oldu: "Tadı korkunç!"

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Çiğdem Sevinç

İlk kez ayran tadan Brezilyalıların tepkileri sosyal medyada gündem oldu. Tadını beğenmeyen yabancıların yüzlerini buruşturması, Türk takipçilerden eleştiri aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kültürel lezzet anlayışının farklılıkları şaşkına çevirdi. Bir kadın, Brezilyalı arkadaşlarına restoranda ayran içirdi. O anları kayda alan genç kadın yabancı uyruklu arkadaşlarının tadım yaparkenki tepkilerini kaydetti.

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'KORKUNÇ' DİYEN BİLE OLDU

Brezilyalı vatandaşlar yemeklerinin yanında denedikleri ayrandan hiç hoşlanmadılar. Hatta tadının korkunç olduğunu söyleyen bile oldu. Başka bir tadım yapan kişi ise ayranı bir salata sosuna benzetti.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ayran tadımı yaparken yüzlerini ekşiten Brezilyalılara ise sosyal medyadan tepki yağdı. Videoyu izleyenler ayrana verilen tepkiye anlam veremedi.

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Anahtar Kelimeler:
ayran sosyal medya Brezilya
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