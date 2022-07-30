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Yüzme öğretilen özel çocukların "çarşamba" mutluluğu

30.07.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerindeki proje kapsamında her çarşamba Iğdır Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen özel çocuklara yüzme eğitimi veriliyor - Gençlik Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer: - "Engelli bireylerin mutlu olması ve sosyal hayatta katılmaları bizleri de mutlu ediyor. İnşallah onlar için başka projelerimizi de geliştireceğiz ve hizmetlerine sunacağız"

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan "Mutlu Çarşamba" projesi ile yüzme eğitimi verilen özel çocuklar, suda hem sosyalleşiyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerindeki proje kapsamında her çarşamba Iğdır Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen özel çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Eğitimlerde keyifli zaman geçiren ve spor yapan özel çocukların yetenekli olanları da keşfediliyor.

Gençlik Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde engelli bireylere yönelik detaylı eğitimler hazırladığını söyledi.

Başlatılan proje dahilinde engelli bireylerin sosyal hayata katılmalarının ve spor yapmalarının hedeflendiğini ifade eden Yavaşer, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerimizi topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Iğdır'da bütün teknik ekibimizle engelli bireylerimize yüzme, atletizm ve farklı branşlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Engelli bireylerin mutlu olması ve sosyal hayatta katılmaları bizleri de mutlu ediyor. İnşallah onlar için başka projelerimizi de geliştireceğiz ve hizmetlerine sunacağız."

- "Yetenekli olan çocukları yarışmalara alıyoruz"

Yüzme antrenörü Serkan Kara da projeye katılan çocukların son derece mutlu olduğunu anlattı.

Çocukların hem eğlendiğini hem de yüzme öğrendiğini belirten Kara, "Bakanlığımız onlar için çalışıyor, biz de buna destek olmak için farklı eğitsel oyunlarla yüzme branşında kendilerini eğitmeye çalışıyoruz. Yetenekli olan çocukları yarışmalara sokarak madalya veriyoruz." diye konuştu.

Yüzme etkinliğine katılan Onur Öner de eğitimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu etkinliğin ilimizde olması bizleri çok mutlu etti. Bu projeyi hazırlayan, uygulayan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu ilimizde olması gereken bir projeydi, her zaman devam edilmesini de isteriz." ifadelerini kullandı.

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