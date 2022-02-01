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"Yüzük alacağına borcunu ödesin" yorumlarından sonra Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şaşırtan karar!

01.02.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile evlilik hazırlığı yapan Mehmet Dinçerler'e dün Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil yüklenmişti. "Yüzük alacağına borcunu ödesin" yorumlarından sonra Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şaşırtan karar geldi.

"Yüzük alacağına borcunu ödesin" yorumlarından sonra Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den şaşırtan karar!

Hadise ve uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Romantik bir teklifte bulunan Dinçerler sevgilisine 40 bin dolar değerinde bir Tektaş hediye etti. Hadise, evlilik teklifini "Bölümümüz şimdi başlıyor" videosuyla duyurdu. Hadise’nin yüzüğü çok konuşuldu.

Hadise'ye yaptığı evlilik teklifiyle çok konuşulan Mehmet Dinçerler'in iş hayatında sıkıntılı günler yaşadığı iddia edildi. İş dünyasında sıkıntılı günler geçiren Dinçerler Ailesi’ne ait üç şirkete ocak ayında konkordato kararı verilmişti. Söylemezsem Olmaz programındaki iddiaya göre Mehmet Dinçerler’in müstakbel eşine aldığı yüzük aileyi karıştırdı.

Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyuma verildi. Mehmet Dinçerler'in son dönemde hakkında çıkan borç iddialarından sonra Instagram hesabını kapattığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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