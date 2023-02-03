Makine nasıl yazılır, makine yazımı nasıl olmalıdır? Makine mi makina mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Makine kelimesi en sık yanlış yazılan ve hem yazarken hem de söylerken tereddüt edilen bir kelimedir. İtalyanca “macchina” kelimesinden gelen bu kelime isim türündedir. Makine TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğünde üç farklı tanım ile yer almaktadır.

İlk tanımına göre teknik bir terimdir. “Bir enerji türünü farklı bir enerji türüne dönüştürme amacıyla belli bir güçten yararlanmak sureti ile bir işi yapmak ya da etki oluşturma amacı ile çarklar, dişliler ya da benzeri parçalardan oluşan düzeneklerin bütünü” şekliden tanımlanmıştır. Bu kelime kullanılarak yeni anlamlara karşılık gelen birleşik kelimeler de türetilebilir. Kahve makinesi, çay makinesi, makine parkı, makine yağı, bulaşık makinesi, fotoğraf makinesi gibi birleşik türde kelimeler bu duruma örnek olarak verilebilir. Yine isim türünde olan bir diğer tanımına göre makine bir aletin ya da bir taşıtın hareket etmesine olanak veren mekanizmasına makine adı verilir. Halk ağzında ise otomobiller ve benzeri taşıtlar için makine kelimesi kullanılır.

Makine nasıl yazılır?

Atasözlerinde, deyimlerde ya da birleşik fiillerde de yer alan makine yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Yabancı kökenli olan makine kelimesi genel olarak makina şeklinde kullanılır. Ancak makine TDK bağlamında doğru yazılışı olarak makine ifadesini kabul etmektedir.

Makine mi makina mı?

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde “makina” olarak telaffuz edilse de bu kelimenin doğru yazımı “makine” şeklinde olmalıdır. Makine doğru yazılışına örnek gösterilebilecek bazı cümleler şu şekildedir: