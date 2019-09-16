YEMEK

Yüzyıllardır devam eden gelenek: Buğday kaynatma

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde tarladan hasadın toplanmasının ardından bulgur yapımı başladı. Hasadın görüntüleri ise oldukça dikkat çekiyor.

Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık yapıyor. Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı. Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar, daha sonra damların üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor. Değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayırdıktan sonra bulgurlar rüzgarda savrulup eski değirmen taşıyla öğütülüyor.

Çiftçilerden Mustafa Soykut, kazana göre su ayarladıklarını, ardından ateşi yaktıklarını söyledi. İçinde buğday olan kazan ortalama 3 ila 4 saat kaynatıldıktan sonra buğdayı süzülmesi için başka bir kazana boşalttıklarını kaydeden Soykut, “Süzüldükten damlarda kurutup kurutuyoruz. Kuruduktan sonra torbalara koyup değirmene götürüyoruz. Değirmene götürdükten sonra yemeklik ve kısırlık bulgurlarımızı elde ediyoruz. Fabrika ürününe nazaran bu bulgurun tadı daha güzel ve daha lezzetlidir” dedi.

YAPIMI HEM ZAHMETLİ HEM KEYİFLİ

Buğday kaynatan vatandaşlardan Süleyman Öner ise, uzun yıllardır buğdayları kaynatıp bulgura dönüştürdüklerini söyledi. Öner, “Önce buğdayımızı güzel bir şekilde yıkıyoruz sonra dev kazanlarda kaynatıyoruz. 3 saat ateşte kaynatıp çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonrada damlarda seriyoruz. 2-3 gün kuruduktan sonra değirmene götürüp bulgur elde ediyoruz” diye konuştu.
Süleyman Yavuz, çok zahmetli bir iş olduğunu ama bir o kadar da keyif aldıklarını söyledi. Yavuz, “Buğdayı kaynatıp kuruttuktan sonra değirmene götürüyoruz ve 3 çeşit yemeklik ürün alıyoruz. Piyasada satılan hazır bulgurdan da alabiliriz bu zahmete katlanmamızın nedeni köy usulü yapılan bulgurun lezzeti ve damakta bıraktığı tat hazır bulgurdan kat kat daha güzel olması” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
buğday kaynatma buğday hasadı

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