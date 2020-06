Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nova Norda, Kamufle ve daha fazlası Red Bull Warm Up sahnesinde iz bıraktı

Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır yeni isimlere destek veriyor. Bu yıl yalnızca online olarak olarak yürütülen proje, yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor.

Red Bull Warm Up bu zamana kadar, hip hop’tan rock müziğe, akustik poptan caz’a kadar çeşitli ve yeni nesil müzikte performans gösteren birçok sanatçı ve grubun müzik yolculuklarının en başında var oluyor. Bu zamana kadar Red Bull Warm Up projesinin konukları arasında, bugün birçok müzikseverin sevgisini kazanan gruplar yer alıyor: Yok Öyle Kararlı Şeyler, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet, Hedonutopia, Biz, The Away Days, Bubituzak, Alpman and the Midnight Walkers, Gözyaşı Çetesi, Sapan Roadside.Picnic, Astrofella, Al’York, Hedonutopia, Help! The Captain Threw Up, Eskiz, Ponza, Tolerance Break, Ati ve Aşk Üçgeni, The Young Shaven ile son olarak The Kites ve Şort.

Günümüzde en çok sevilen rap müzik temsilcilerinden olan Baneva, Federal, Kamufle, 90BPM, Da Poet, Ozbi ve Janset de Red Bull Warm Up aracılığıyla kendi video kliplerine kavuştu. Can Güngör, Nilipek., İdil Meşe, Loradeniz, Nova Norda gibi üretken isimlerin yanı sıra elektronik müzik arenasından da TKO, Affet Robot gibi isimler bu sahnenin konuklarından oldu.