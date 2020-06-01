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Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nova Norda, Kamufle ve daha fazlası Red Bull Warm Up sahnesinde iz bıraktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up yedi yıldır müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Bu zamana kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı proje, bu yıl ilk kez sadece online olarak başvuruya açıldı. Birçok sanatçının kendi sınırlarını aşmasını Red Bull Warm Up sahnesine yakından bakıyoruz.

Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır yeni isimlere destek veriyor. Bu yıl yalnızca online olarak olarak yürütülen proje, yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor.

Red Bull Warm Up bu zamana kadar, hip hop’tan rock müziğe, akustik poptan caz’a kadar çeşitli ve yeni nesil müzikte performans gösteren birçok sanatçı ve grubun müzik yolculuklarının en başında var oluyor. Bu zamana kadar Red Bull Warm Up projesinin konukları arasında, bugün birçok müzikseverin sevgisini kazanan gruplar yer alıyor: Yok Öyle Kararlı Şeyler, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet, Hedonutopia, Biz, The Away Days, Bubituzak, Alpman and the Midnight Walkers, Gözyaşı Çetesi, Sapan Roadside.Picnic, Astrofella, Al’York, Hedonutopia, Help! The Captain Threw Up, Eskiz, Ponza, Tolerance Break, Ati ve Aşk Üçgeni, The Young Shaven ile son olarak The Kites ve Şort.

Günümüzde en çok sevilen rap müzik temsilcilerinden olan Baneva, Federal, Kamufle, 90BPM, Da Poet, Ozbi ve Janset de Red Bull Warm Up aracılığıyla kendi video kliplerine kavuştu. Can Güngör, Nilipek., İdil Meşe, Loradeniz, Nova Norda gibi üretken isimlerin yanı sıra elektronik müzik arenasından da TKO, Affet Robot gibi isimler bu sahnenin konuklarından oldu.

Müzik kariyerlerine ilişkin yeni adaylara ilham olmak için ipuçları veren Kamufle, “Kariyerimde ‘Hayale Daldım’ albümü döneminde fitili ateşleyen en kuvvetli etki Red Bull Warm Up dönemimdi” diye konuştu.

Rap dünyasında özgün çalışmaları ile tanınan Baneva, “Red Bull Warm Up, keşfedilmemiş yeteneklerin kendini göstermesi adına yapılan değerli bi proje. Sanatçı adına güzel bir başlangıç, kapı açar” sözlerini kullandı.

Elektronik ve dans müziğin sevilen ismi Loradeniz ise, “Red Bull Warm Up süreci bana, sınırlı bir zaman aralığında müzik üretmek konusunda ne kadar verimli olabileceğimi, bu alandaki potansiyelimi ve çalıştığım anlanda yeni şeyler denememin beni sanatsal alanda ne kadar geliştirebiliceğini gösterdi. Bu deneyim için Red Bull Türkiye’ye teşekkür ederim” dedi.
Türkçe sözlü Rock’n Roll müziğin en başarılı isimlerinden olan Eskiz, “Alternatif müzik üreten genç gruplar genellikle iş birliğine çok açık olur, buna ihtiyaç da duyarlar ama uygun bir partner bulmak zor olabilir. Böyle durumlarda Red Bull Warm Up'ın yarattığı etki, beşinci günün şafağında gelen Gandalf'ınki gibidir” sözleri katılımcı adaylarına projenin desteklerini aktarıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ: 3 Haziran 2020

Bu yıl proje yalnızca online olarak olarak yürütülüyor. Böylece Red Bull Warm Up, yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor. Katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor. Video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak. Türkiye’nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull’un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak. Böylece Red Bull Warm Up ile sesini kitlelere duyuracak. Red Bull Warm Up’a başvuru şartlarına ilişkin daha detaylı bilgi ise RedBull.com/Warmup adresinde.

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