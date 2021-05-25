Z kuşağının yeni nesil spor dalı! "Olimpiyatlarda bile yer alması hususunda ciddi fikir oluşturanlar var"

E-Spor ya da bir başka deyişle elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla oyun oynayabileceği bir spor dalı olarak tanımlanırken, diğer spor müsabakalarındaki gibi E-Spor müsabakalarında da kişiler veya takımlar karşı karşıya getirilebilmekte ve diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirebilmektedir. İnternetin yaygınlaşması ve pandemi süreciyle birlikte kitlelerin evlere kapanmasıyla günümüzde E-Spor hızla gelişerek yayılmaya başladı. Günümüzde ulusal ve uluslararası birçok E-Spor turnuvası düzenlenirken, bu turnuvalar oyunculara rekabet edecekleri profesyonel bir ortam sağlayarak elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasına da büyük katkı sağlamakta. Artık E-Spor turnuvaları milyon dolarlara varan ödüllerle ve binlerce izleyicinin arenalarda, yüz binlercesinin ise internet üzerinden yapılan canlı yayınlarda takip ettiği büyük bir sektör haline dönüşmüş bulunmakta.

“E-SPOR YÜKSELEN BİR TRENDDE"

Bu gelişen sektörle ilgili online bir toplantı düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), e-Spor yorumcusu Kaan Kural’ı üye iş insanları ile buluşturdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, öncelikli alan olarak belirledikleri girişimcilik ve Z kuşağının kesişim noktasında E-Spor’un bulunduğuna dikkat çekerek, “Dünya genelindeki oyun gelirleri yaklaşık 200 milyar dolar civarındadır. Tüm spor endüstrilerinin de toplam 480 milyar dolar gelir ürettiğini söyleyebilirim. Yükselen bir trendde ve pandemiyle yaklaşık yüzde 40 büyüyen bu ekonominin öngörüsüyle 2030’lara varmadan E-Spor endüstrisinin tüm spor endüstrilerinden daha büyük olacağını söylemek pek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır. Dünyada 18-25 yaş arasındaki gençlerde izlenme oranı basketboldan çok daha fazla olmakta ve futbolun yüzde 5’lik derece ile hemen ardında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, hepimizin büyüklerimizden dinlediği futbol stadyumlarında sabahladığı veya basketbol salonlarında saatlerce kuyrukta beklediği gibi anılar varken, E-Spor artık Z jenerasyonun kendi anılarını kendilerinin oluşturduğu, büyüklerinden duymadığı ve tamamen kendi alanları olan bir dünyadan bahsedebiliriz” dedi.