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CS:GO oyuncuları arasında en büyük pay hangi ülkenin?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
10.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Counter-Strike: Global Offensive'de dünya çapından milyonlarca oyuncu bulunuyor. Peki CS:GO oyuncuları arasında en büyük pay hangi ülkenin hiç merak ettiniz mi? İşte CS:GO oyuncu topluluğunda en büyük paya sahip olan ülkelerin yüzdesi.

CS:GO oyuncuları arasında en büyük pay hangi ülkenin?

Counter-Strike: Global Offensive zaman zaman hile sorunlarıyla gündeme gelse de hala dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri. Fortnite ve PUBG gibi rakiplerle mücadele eden CS:GO, pek çok ülkeden de oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Peki CS:GO oyuncuları en çok hangi ülkeden geliyor? İşte bu sorunun merak eden Leetify, şaşırtan sonuçları takipçileriyle paylaştı.

İŞTE CS:GO OYUNCU TOPLULUĞUNDA EN BÜYÜK PAYA SAHİP ÜLKELER

Sonuçlara göre, yüzde 11.65 oyuncu oranına sahip olan Rusya, CS:GO oyuncu tabanında en büyük payı olan ülke oluyor. Rusya'yı ise yüzde 10.66 ile ABD ve yüzde 5.32 ile Polonya izliyor. Polonya'nın ardında yüzde 4.87 ile Brezilya, yüzde 4.55 ile Almanya bulunuyor.

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PEKİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, yapılan sıralamada yüzde 4.55 paya sahip Almanya'nın ardında, 6. sırada bulunuyor. Türkiye'nin payı ise yüzde 4.20 olarak karşımıza çıkıyor.

Listenin son sırasında Arjantin yer alıyor. Arjantin'in CS:GO oyuncu tabanındaki payı ise yüzde 1.45 olarak görüntüleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Counter-Strike: Global Offensive Türkiye
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