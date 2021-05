CS:GO oyuncuları arasında en büyük pay hangi ülkenin?

Counter-Strike: Global Offensive zaman zaman hile sorunlarıyla gündeme gelse de hala dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri. Fortnite ve PUBG gibi rakiplerle mücadele eden CS:GO, pek çok ülkeden de oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Peki CS:GO oyuncuları en çok hangi ülkeden geliyor? İşte bu sorunun merak eden Leetify, şaşırtan sonuçları takipçileriyle paylaştı.

Sonuçlara göre, yüzde 11.65 oyuncu oranına sahip olan Rusya, CS:GO oyuncu tabanında en büyük payı olan ülke oluyor. Rusya'yı ise yüzde 10.66 ile ABD ve yüzde 5.32 ile Polonya izliyor. Polonya'nın ardında yüzde 4.87 ile Brezilya, yüzde 4.55 ile Almanya bulunuyor.

Türkiye, yapılan sıralamada yüzde 4.55 paya sahip Almanya'nın ardında, 6. sırada bulunuyor. Türkiye'nin payı ise yüzde 4.20 olarak karşımıza çıkıyor.

Have you ever wondered which country holds the largest share of the CSGO player base? We have so we decided to find out!#csgo #leetify pic.twitter.com/dtNiPlPhrd