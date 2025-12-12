Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Zabıta bile dayanamadı: Dönercide mide bulandıran görüntü! 'Leş kokusu var'

Hatay’da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin ‘Leş kokusu var’ dedikleri işletme mühürlenerek, kapatıldı.

Zabıta bile dayanamadı: Dönercide mide bulandıran görüntü! 'Leş kokusu var'

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet dönerciye gerçekleştirdi.

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı dönercide, işletmenin pişirdiği tavuklarla pişmemiş tavukları dolapta birlikte sakladığı görüldü. Belediye ekiplerinin tepkisi üzerine işletme sahibi kendini, "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" diyerek kendini savundu.

Zabıta bile dayanamadı: Dönercide mide bulandıran görüntü! Leş kokusu var 1

Zabıta ekiplerinin ‘Boğulacağım, leş gibi kokuyor’ dediği anlarsa işletmedeki hijyensizliği gözler önüne serdi. İşletmenin mide bulandıran haliyse an be an kamerayla kaydedildi. Ürünler imha edilirken, işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı.

Zabıta bile dayanamadı: Dönercide mide bulandıran görüntü! Leş kokusu var 2

Zabıta bile dayanamadı: Dönercide mide bulandıran görüntü! Leş kokusu var 3

Zabıta bile dayanamadı: Dönercide mide bulandıran görüntü! Leş kokusu var 4

Kaynak: İHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaçak göçmenler tünel kazarak Polonya'ya geçtiKaçak göçmenler tünel kazarak Polonya'ya geçti
12 Aralık'ta gökyüzü ne söylüyor? Tarot kartları ışığında Aralık ayı yorumları12 Aralık'ta gökyüzü ne söylüyor? Tarot kartları ışığında Aralık ayı yorumları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay döner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.