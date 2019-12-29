Zabıta ekiplerine yakalanan dilenci 'İmdat, beni bırakın' diye ağladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent merkezinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu 'kapalı yol' olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camii tercih edildi.

EKİPLER TEK TEK YAKALADI



Özellikle namaz çıkışında cami cemaatinden para dilenenler ve cami önünde tezgah açan seyyar satıcılar ile Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere ve vatandaşlara parfüm satmak için ısrarcı davranarak rahatsızlık verenler tek tek yakalandı.

Cami önünde bir elinde çanta, diğer eliyle de kucağına aldığı bebeğini tutan Leyla T. (27), zabıta ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadının çantasından ve üzerinden para çıkmadı.

Cami bahçe kapısı önünde Ali Erik'in, satmaya çalıştığı köpük kasalar içindeki sazan balıklarına el konuldu. 4 kasa balık ve bir terazi zabıta aracına yüklenirken, Ali Erik de zabıta karakoluna götürüldü. Ayrıca cami bahçesi etrafında seyyar tezgahlarda bijuteri ürünleri satanların da tezgahları toplatıldı.