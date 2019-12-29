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  4. Zabıta ekiplerine yakalanan dilenci 'İmdat, beni bırakın' diye ağladı

Zabıta ekiplerine yakalanan dilenci 'İmdat, beni bırakın' diye ağladı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya'da yılbaşı öncesi polis ve zabıta ekiplerince dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Dilencilik yaparken yakalanan Gökmen O. (75) "İmdat, beni bırakın ne olur ben eve gideceğim" diyerek ağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent merkezinde dilenci ve seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu 'kapalı yol' olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi ve Muratpaşa Camii tercih edildi.

EKİPLER TEK TEK YAKALADI

Özellikle namaz çıkışında cami cemaatinden para dilenenler ve cami önünde tezgah açan seyyar satıcılar ile Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere ve vatandaşlara parfüm satmak için ısrarcı davranarak rahatsızlık verenler tek tek yakalandı.

Cami önünde bir elinde çanta, diğer eliyle de kucağına aldığı bebeğini tutan Leyla T. (27), zabıta ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadının çantasından ve üzerinden para çıkmadı.

Cami bahçe kapısı önünde Ali Erik'in, satmaya çalıştığı köpük kasalar içindeki sazan balıklarına el konuldu. 4 kasa balık ve bir terazi zabıta aracına yüklenirken, Ali Erik de zabıta karakoluna götürüldü. Ayrıca cami bahçesi etrafında seyyar tezgahlarda bijuteri ürünleri satanların da tezgahları toplatıldı.

ZABITAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Kazım Özalp Caddesi'nde turistlere parfüm satmaya çalışan bir kişi ise zabıta ekiplerini görünce kaçtı. Zabıta ekipleri, satıcının kaçarken sokakta bıraktığı tezgahtaki parfümlere el koydu. Ellerinde çantayla turistlere parfüm satmaya çalışan Hüsnü D. (26) ve Devrim D. (32) ise ekiplerce yakalandı. Çantalardan çıkan 40 parfüme el koyan zabıta ekipleri, Hüsnü ve Devrim D. kardeşleri işlem yapmak üzere zabıta karakoluna götürdü.

Parfümler imha edilmek üzere toplanırken dilencilik yapan Leyla T., parfüm satan Devrim ve Hüsnü D. kardeşlere Kabahatler Kanunu'na göre 153 TL ceza yazıldı.

"İMDAT, BENİ BIRAKIN"

Kazım Özalp Caddesi'nde dilencilik yaparken ekipleri görünce kaçmaya çalışan Gökmen O. da zabıta tarafından yakalandı. "İmdat, bırakın beni, ben zaten eve gidecektim. Ne olur, yalvarırım bırakın" diyerek ağlayan Gökmen O., kendisine yardım edeceklerini söyleyen zabıta ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Zabıta karakoluna götürülüp üst araması yapılan yaşlı adamın üzerinden para çıkmadı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Antalya yılbaşı dilenci zabıta

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