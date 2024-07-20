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  4. Zafer Algöz İSPARK otopark fiyatlarına isyan etti! 'Ev kirası gibi'

Zafer Algöz İSPARK otopark fiyatlarına isyan etti! 'Ev kirası gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.07.2024 07:25
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Son dönemde yaşanan fiyat artışları ve pahalılık ünlü isimleri de vurdu. Usta oyuncu Zafer Algöz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarını duyunca isyan etti.

Son dönemde gelen zamlar ve yapılan fiyat artışları artık ünlü isimleri de etkilemeye başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı zamlarla saatlik otopark ücreti 70 TL'ye, aylık abonmanlık ise 5 bin Türk Lirası'na yükseldi. Günaydın'dan Barış Savaş'ın haberine göre; Tiyatro sanatçısı Zafer Algöz, ise fahiş ücrete ne diyeceğini bilemedi.

ALGÇZ

'EV KİRASI GİBİ OTOPARK ÜCTETİ'

Algöz; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Zafer Algöz otopark İSPARK
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