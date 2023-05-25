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Zafer Hakan Çalhanoğlu'nun! İtalya Kupası'nın sahibi Inter oldu

25.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası finalinde Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Zafer Hakan Çalhanoğlu'nun! İtalya Kupası'nın sahibi Inter oldu
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği final maçında, kupayı geçen yıl kazanan Inter ile bu kupayı son olarak 2000-2001 sezonunda müzesine götüren Fiorentina kozlarını paylaştı.

Maçın ikinci yarısında iki takım da birbirlerinin kalesinde karşılıklı tehlikeli pozisyonlara girdi. Karşılaşmanın son anlarında özellikle Fiorentina, Inter kalesine beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı. Böylece Inter, 1-0 geriye düştüğü final müsabakasını 2-1 kazanarak, İtalya Kupası'nda geçen senenin ardından bu yıl da mutlu sona ulaştı.

Inter takımı, kupa zaferini Milano'dan kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla kutladı.

Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Roberto Gagliardini’ye bıraktı. Inter taraftarları, Çalhanoğlu'nu performansından ötürü alkışladı.

INTER'İN 9'UNCU, HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN 2'İNCİ İTALYA KUPASI ZAFERİ

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Inter, bu akşamki sonuçla tarihinde 9'uncu kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Inter, bu kupayı en çok kazananlar sıralamasında 14 kupa ile zirvede yer alan Juventus'un ardından aynı sayıda kupa kazandığı Roma ile ikinci sırayı paylaştı.

2017'den bu yana İtalya'da top koşturan ve 2021'den beri Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyerinde 2. kez İtalya Kupası sevinci yaşadı. Çalhanoğlu'nun İtalya'da kazandığı kupa sayısı da 4'e yükseldi. Çalhanoğlu, daha önce yine Inter ile 2 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de mavi-siyahlı takımı çalıştırdığı 2. sezonunda üst üste 2. defa bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Inzaghi, Inter'den önce Lazio ile de bu kupayı kazandığı için kariyerindeki İtalya Kupası sayısını 3'e çıkardı.


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