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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de partisinin il kongresine katıldı

17.07.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de partisinin il kongresine katıldı

BALIKESİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Balıkesir İl Başkanlığı 1. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Özdağ, Hasan Can Kültür Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'de şu sıralar sokakta, çarşıda, pazarda, alışveriş merkezlerinde Zafer Partisinin konuşulduğunu söyledi.

Türk milletinin iradesini siyasete taşıyan tek partinin Zafer Partisi olduğunu savunan Özdağ, şöyle konuştu:

"6'lı masa' deyince çok büyütmemek lazım. Annemin apartmanında bir Müjgan teyze var. O da haftada bir altın günü yapıyor. Müjgan teyzenin altın günü daha fazla ilgi çekiyor artık 6'lı masanın toplantılarından. Tabii ki masa 6'lı ama masanın altında birde ayak var. 7'nci ayak, HDP ayağı. Çünkü HDP de '1921 Anayasası'ndan başlayalım' diyor. CHP de '1921 Anayasası'ndan başlayalım' diyor. İYİ Parti de '1921 Anayasası' diyor ve Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi hepsi '1921 Anayasası'ndan başlayalım' diyorlar. Vatansever Cumhuriyet Halk Partililer, vatansever milliyetçi İYİ Partililer, Demokrat Partililer, Saadet Partililer size kurulan tuzağı iyi görün. '1921 Anayasası'ndan yola çıkıyoruz' demek 'HDP ve AKP ile aynı çizgiye gelmek' demektir. Biz '1924 Anayasası milli ve üniter devlet' diyoruz. Devletin adı tek devleti değil devletin adı Türk devleti yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Gençlere de hitap eden Özdağ, Türkiye'yi gençlerle yeniden inşa edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut İl Başkanı Suat Aydın ve ekibi yeniden göreve getirildi.

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