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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bursa'da konuştu:

30.04.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Suriyelilerle Afganlarla dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz devam etsin, kimse bizi düşman hale getiremesin istiyoruz. Herkesin kendi vatanında mutlu bir gelecek inşa edebilmesinin mücadelesini veriyoruz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriyelilerle, Afganlarla dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz devam etsin, kimse bizi düşman hale getiremesin istiyoruz. Herkesin kendi vatanında mutlu bir gelecek inşa edebilmesinin mücadelesini veriyoruz." dedi.

Partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığı açılışı için kente gelen Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'ten Bursa'ya gelen bir aileyi ziyaret edeceklerini ve onlarla vakit geçireceklerini söyledi.

Özdağ, Türkiye'ye 2011 sonrasında gelen Suriyeliler ile Afganistan'dan gelenlerin bir sene içinde ülkelerine dönmeleri için "Anadolu Kalesi Projesi"ni 2023 seçimlerinden sonra hayata geçireceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Bazılarının söylediği, iddia ettiği gibi biz Suriyeli düşmanı, vesaire düşmanı değiliz. Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir iç savaş felaketi vermesin. Biz de Türkiye'nin fakirleşmesini, şehirlerinin güvensiz bir ortama sürüklenmesini, Türk insanının bu büyük göçün oluşturduğu ekonomik maliyetin altında ezilmesini arzu etmiyoruz. Suriyelilerin, Afganların ve diğerlerinin Türkiye'nin dostları olarak vatanlarına dönmelerini arzu ediyoruz. İleride onları turistler olarak ülkemizde misafir etmek isteriz, biz de onları ülkelerinde turist olarak ziyaret etmek isteriz. Suriyelilerle, Afganlarla dostluğumuz, kardeşliğimiz ve komşuluğumuz devam etsin, kimse bizi düşman hale getiremesin istiyoruz. Herkesin kendi vatanında mutlu bir gelecek inşa edebilmesinin mücadelesini veriyoruz."

Suriye'de Esed rejimiyle görüşüp Türkiye'den geri gönderilen Suriyelilerle ilgili güvence isteyeceklerini aktaran Özdağ, "Suriye'ye gideceğiz, görüşeceğiz ve bu insanların geri dönüş sonrasında başlarına bir şey gelmemesi için 5 sene Türkiye ve Rusya'nın sahada gözlemleyeceği Birleşmiş Milletler'in güvencesinde bir süreç oluşturacağız." dedi.

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Ümit Özdağ Zafer Partisi

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