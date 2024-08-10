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Zaha, Galatasaray'dan ayrılmadan hemen önce taraftarla kavga etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.08.2024 11:50
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Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Wilfried Zaha, Leicester City ile anlaşmaya vardı. Bir süredir Türkiye'de mutsuz olduğu bilinen yıldız oyuncu, Galatasaray'dan bu transfer için kolaylık istedi. Transferin açıklanmasına çok az bir süre Zaha ile Galatasaraylı bir taraftar arasında tartışma çıktı.

Zaha, Galatasaray'dan ayrılmadan hemen önce taraftarla kavga etti!
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da bir süredir mutsuz durumda bulunan ve teknik heyetle anlaşmazlık yaşayan Wilfried Zaha takımdan ayrılıyor.

LEICESTER İLE ANLAŞTI

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İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşma sağlayan Zaha, Galatasaray'dan ayrılık için anlayış istedi. Galatasaray, Zaha'nın ayrılma isteğinin ardından Leicester City ile pazarlıklara başladı. Zaha'nın 1 yıllığına kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

TARAFTARLA KAVGA ETTİ

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Zaha kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına "Kapa çeneni" şeklinde cevap verdi. Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar Zaha'ya büyük tepki gösterdi ve sarı-kırmızılılarla gönül bağı tamamen koptu.

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kavga galatasaray zaha
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