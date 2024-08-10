Zaha, Galatasaray'dan ayrılmadan hemen önce taraftarla kavga etti!

Galatasaray'da bir süredir mutsuz durumda bulunan ve teknik heyetle anlaşmazlık yaşayan Wilfried Zaha takımdan ayrılıyor.

LEICESTER İLE ANLAŞTI

İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşma sağlayan Zaha, Galatasaray'dan ayrılık için anlayış istedi. Galatasaray, Zaha'nın ayrılma isteğinin ardından Leicester City ile pazarlıklara başladı. Zaha'nın 1 yıllığına kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

TARAFTARLA KAVGA ETTİ

Zaha kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına "Kapa çeneni" şeklinde cevap verdi. Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar Zaha'ya büyük tepki gösterdi ve sarı-kırmızılılarla gönül bağı tamamen koptu.