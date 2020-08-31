MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de ödül nedir? Zahide Yetiş'in programı ne zaman yayınlanıyor?

Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de ödül nedir? Zahide Yetiş'in programı ne zaman yayınlanıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 02:25 | Son Güncelleme

Zahide Yetiş’in yeni programıyla ilgili detaylar belli oldu. Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, Zahide Yetiş'le Gelin Görün’de mücadele edecek. Peki, Zahide Yetiş’in yeni programı ne zaman başlayacak? İşte Zahide Yetiş’le Gelin Görün yarışmasının kuralları ve büyük ödülü.

Zahide Yetiş'le Gelin Görün'de ödül nedir? Zahide Yetiş'in programı ne zaman yayınlanıyor?

Kanal D’den renkli, iddialı bir yarışma: "Zahide Yetiş’le Gelin Görün" 31 Ağustos Pazartesi gündüz kuşağında başlıyor.

Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, "Zahide Yetiş'le Gelin Görün"de, Kanal D ekranında yarışıyor.

ZAHİDE YETİŞ’LE GELİN GÖRÜN FORMATI

Ekranların sevilen sunucusu Zahide Yetiş’in sunduğu programda, her hafta 5 gelin ve 5 kayınvaliden oluşan çiftler yarışacak. Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yarışmada, kayınvalide kendisine verilen bütçe ile gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak. Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Rakip kayınvalideler günün gelinini, hamaratlıktan misafirperverliğe, temizlikten ikramlıklarına kadar değerlendirecek. Asıl çekişme ise kayınvalide alışverişten döndüğünde başlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş'in ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladıİlginç olay! Dükkanını selde kaymasın diye camiye iple bağladı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fatih Portakal’ın yerine geçti, merak konusu oldu!Fatih Portakal’ın yerine geçti, merak konusu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası...
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyza Aktan'dan leopar desenli mini elbisesiyle pozlar!
Leopar desenli mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı
MasterChef Berk İlter kimdir? MasterChef Türkiye'den elenen Berk İlter nereli ve kaç yaşında?
MasterChef Berk İlter kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yayın tarihi açıklandı
Onur Büyüktopçu'nun yeni adresi belli oldu
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü
MasterChef'te kim elendi? İşte 30 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Haluk Levent'in Yenikapı Konseri'nde 30 Ağustos coşkuyla kutlandı!
Yenikapı'da 30 Ağustos coşkusu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.