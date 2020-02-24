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Zalim İstanbul 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kalp krizi geçiren Agah'a ne olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 24.02.2020 02:47 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 32. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Oya'nın planı işe yarıyor. Oya bebeği köşke sokmayı başarıyor. Nedim ise kardeş olduklarını söyleyen Oya'nın itiraflarıyla büyük şok yaşıyor. Agah ise duyduğu gerçekleri kaldıramıyor ve kalp krizi geçiriyor. İşte Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in başrollerinde yer aldığı Zalim İstanbul, 24 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Ceren, bebeğinin acısını yaşıyor. Ceren nefes aldığı her dakika bebeğinin acısını yaşamaktadır. Hayat onun için çekilmez bir hale gelmiştir. Bu gerçekler sadece kendisinin değil herkesin yüzleşmesini ister.

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AGAH KALP KRİZİ GEÇİRİYOR

Öte yandan Agah'ın kalbi duyduğu gerçekleri kaldıramaz. Olduğu yere yığılan Agah apar topar hastaneye kaldırılır. Tüm bunlar olurken Ceren'in aklında sadece intikam duygusu vardır!
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Agah'a ne olacak? Nedim, Oya'dan duyduğu gerçek sonrasında ne yapacak?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır. Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez.

Ceren, Şeniz’in otel odası görüntülerini Cemre’ye izlettiğini gördükten sonra Şeniz’le ilgili bütün travmaları gün yüzüne çıkar. Şeniz, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre’yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren’den gelmektedir. Ceren’in bu yeni hamlesi Şeniz ve Agah arasında artık asla geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Bu hamle aynı zamanda Cenk ve Nedim’in hayatını da önemli ölçüde etkiler. Oya’nın yaptığı plan ise tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır. Ceren yanı başındaki bebeğin kendi çocuğu olduğunu anlayabilecek midir?

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