Zalim İstanbul 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Kalp krizi geçiren Agah'a ne olacak?

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in başrollerinde yer aldığı Zalim İstanbul, 24 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde, Ceren, bebeğinin acısını yaşıyor. Ceren nefes aldığı her dakika bebeğinin acısını yaşamaktadır. Hayat onun için çekilmez bir hale gelmiştir. Bu gerçekler sadece kendisinin değil herkesin yüzleşmesini ister.

AGAH KALP KRİZİ GEÇİRİYOR

Öte yandan Agah'ın kalbi duyduğu gerçekleri kaldıramaz. Olduğu yere yığılan Agah apar topar hastaneye kaldırılır. Tüm bunlar olurken Ceren'in aklında sadece intikam duygusu vardır!



Agah'a ne olacak? Nedim, Oya'dan duyduğu gerçek sonrasında ne yapacak?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır. Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez.