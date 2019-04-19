Zalim İstanbul'da Nedim iyileşiyor mu? Sırlar ortaya çıkıyor! Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 4. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cemre kendisini sahneye çıkaran kişinin Cenk olduğunu öğrenince sinirlenir ve buna tepki gösterir.

Cenk ise bu durum sonucunda daha da hırslanır. Ceren ise Cemre'ye tepkilidir. Aralarındaki gerginlik gittikçe artar. Tüm bunlar yaşanırken Civan, Damla'nın eski erkek arkadaşının babasının kurduğu tuzağa düşer ve bunun sonucunda hapse girer. Seher dağılmış ailesini toplamakla uğraşırken Agah, kirlenen soyadını temizlemeye çalışır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi günü saat 19.45'te Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şeniz, Seher ve ailesini köşkten kovuyor! Şeniz, Nedim'in iyileşme hızından dolayı tedirgindir. Son yaşadıkları olay sonrası Cemre'nin geçmiş ile ilgili olan sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Civan'ın son karıştığı olayı da kullanarak Seher ve ailesini köşkten kovar. Agah'a da kendi istekleri ile ayrıldıklarını söyler. Aralarındaki konuşmayı duyan Nedim herkesi şaşırtarak konuşmaya başlar. Seher ve ailesini Şeniz'in gönderdiğini itiraf eder.