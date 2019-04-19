Zalim İstanbul'da Nedim iyileşiyor mu? Sırlar ortaya çıkıyor! Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 4. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cemre kendisini sahneye çıkaran kişinin Cenk olduğunu öğrenince sinirlenir ve buna tepki gösterir.
Cenk ise bu durum sonucunda daha da hırslanır. Ceren ise Cemre'ye tepkilidir. Aralarındaki gerginlik gittikçe artar. Tüm bunlar yaşanırken Civan, Damla'nın eski erkek arkadaşının babasının kurduğu tuzağa düşer ve bunun sonucunda hapse girer. Seher dağılmış ailesini toplamakla uğraşırken Agah, kirlenen soyadını temizlemeye çalışır.
Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi günü saat 19.45'te Kanal D'de!
Şeniz, Seher ve ailesini köşkten kovuyor! Şeniz, Nedim'in iyileşme hızından dolayı tedirgindir. Son yaşadıkları olay sonrası Cemre'nin geçmiş ile ilgili olan sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Civan'ın son karıştığı olayı da kullanarak Seher ve ailesini köşkten kovar. Agah'a da kendi istekleri ile ayrıldıklarını söyler. Aralarındaki konuşmayı duyan Nedim herkesi şaşırtarak konuşmaya başlar. Seher ve ailesini Şeniz'in gönderdiğini itiraf eder.
Civan ise, Kerem'in babasının tuzağı ile hapse düşmüştür. Arabada yakalanan uyuşturucu yüzünden içeride zor zamanlar yaşamaktadır. Özellikle Agah'ın üzerine yıkılmaya çalışılan davada konuşmamakta ısrarlıdır...
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!
Cenk'in Cemre'ye olan ilgisi devam eder. Bu durum özellikle Ceren'i üzse de Şeniz tarafından da hoş karşılanmaz. Şeniz, Cenk'i Cemre'den uzak durması konusunda uyarır. Onun kız kardeşi gibi olmadığını da özellikle belirtir. Diğer taraftan Cemre ve Ceren de karşı karşıya gelir. İki kız kardeş için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Agah ise Seher'den yaptıkları için özür diler. Seher bu durum karşısında oldukça şaşırır.
Seher ve Agah çocukları yüzünden karşı karşıya gelir. Civan'ın başına gelenler ise Seher başta olmak üzere Yılmaz ailesini çok korkutur. Öte yandan Ceren'in kurduğu hayaller Şeniz'in söylediği gerçekler sonucunda tamamen yıkılır. Zira Şeniz, sert bir şekilde Cenk ile değil Nedim ile evleneceğini açıklar. Cemre'nin ilgisi ve bakımı sayesinde Nedim'in iyileşme sürecinde olumlu gelişmeler yaşanır. Cenk ise oldukça zor bir dönemin içine girer. Artık bazı kararlar almak zorundadır.
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