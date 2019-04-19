MAGAZİN

Zalim İstanbul'da Nedim iyileşiyor mu? Sırlar ortaya çıkıyor! Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 03:25 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul yeni bölümde Ceren ve Cemre arasındaki gerginlik büyüyor. Civan, Damla'nın eski erkek arkadaşının babasının kurduğu tuzağa düşüyor ve hapse giriyor. Seher dağılmış ailesini toplamakla uğraşırken Agah, kirlenen soyadını temizlemeye çalışıyor. İşte Zalim İstanbul 4. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 4. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cemre kendisini sahneye çıkaran kişinin Cenk olduğunu öğrenince sinirlenir ve buna tepki gösterir.

Cenk ise bu durum sonucunda daha da hırslanır. Ceren ise Cemre'ye tepkilidir. Aralarındaki gerginlik gittikçe artar. Tüm bunlar yaşanırken Civan, Damla'nın eski erkek arkadaşının babasının kurduğu tuzağa düşer ve bunun sonucunda hapse girer. Seher dağılmış ailesini toplamakla uğraşırken Agah, kirlenen soyadını temizlemeye çalışır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi günü saat 19.45'te Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şeniz, Seher ve ailesini köşkten kovuyor! Şeniz, Nedim'in iyileşme hızından dolayı tedirgindir. Son yaşadıkları olay sonrası Cemre'nin geçmiş ile ilgili olan sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Civan'ın son karıştığı olayı da kullanarak Seher ve ailesini köşkten kovar. Agah'a da kendi istekleri ile ayrıldıklarını söyler. Aralarındaki konuşmayı duyan Nedim herkesi şaşırtarak konuşmaya başlar. Seher ve ailesini Şeniz'in gönderdiğini itiraf eder.

Civan ise, Kerem'in babasının tuzağı ile hapse düşmüştür. Arabada yakalanan uyuşturucu yüzünden içeride zor zamanlar yaşamaktadır. Özellikle Agah'ın üzerine yıkılmaya çalışılan davada konuşmamakta ısrarlıdır...

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 22 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk'in Cemre'ye olan ilgisi devam eder. Bu durum özellikle Ceren'i üzse de Şeniz tarafından da hoş karşılanmaz. Şeniz, Cenk'i Cemre'den uzak durması konusunda uyarır. Onun kız kardeşi gibi olmadığını da özellikle belirtir. Diğer taraftan Cemre ve Ceren de karşı karşıya gelir. İki kız kardeş için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Agah ise Seher'den yaptıkları için özür diler. Seher bu durum karşısında oldukça şaşırır.

ZALİM4

Seher ve Agah çocukları yüzünden karşı karşıya gelir. Civan'ın başına gelenler ise Seher başta olmak üzere Yılmaz ailesini çok korkutur. Öte yandan Ceren'in kurduğu hayaller Şeniz'in söylediği gerçekler sonucunda tamamen yıkılır. Zira Şeniz, sert bir şekilde Cenk ile değil Nedim ile evleneceğini açıklar. Cemre'nin ilgisi ve bakımı sayesinde Nedim'in iyileşme sürecinde olumlu gelişmeler yaşanır. Cenk ise oldukça zor bir dönemin içine girer. Artık bazı kararlar almak zorundadır.

PARTNERGörenler tanıyamadıGörenler tanıyamadı
Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı!Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı!
Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları!Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle zalim istanbul zalim istanbul 4. yeni bölüm izle kanal d

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

YSK kararı verdi! O itiraz reddedildi

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

850 yıllık tarih kül olmuştu! Yangının nedeni belli oldu

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı! Bizim Hikaye 66. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları! Bir Zamanlar Çukurova 29. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları!

Çarpışma 19. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı! Ivan Veli'yi öldürecek mi?

Çarpışma'dan şok fragman! Veli ölüyor mu?

Jet Sosyete dizisinde sürpriz ayrılık! Yasemin Sakallıoğlu veda mı etti?

Jet Sosyete dizisinde sürpriz ayrılık!

Nöbet dizisine yeni oyuncu! Darko rolünü kim oynuyor?

Nöbet dizisine yeni oyuncu!

Arka Sokaklar'da Ali öldü mü? Rıza Baba ve ekibini yıkan haber! Arka Sokaklar 514. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.